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Huawei lance un nouveau smartphone pliable alors que la concurrence avec Xiaomi et Apple s'intensifie
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 09:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

par David Kirton et Eduardo Baptista

Huawei a lancé lundi une nouvelle version de son smartphone pliable phare, alors qu'il cherche à défendre sa position de leader sur le marché chinois des téléphones haut de gamme face à Apple AAPL.O et Xiaomi 1810.HK , qui dévoilent eux aussi de nouveaux produits.

Le nouveau Mate XT2 se déplie deux fois pour offrir un écran de la taille d’une tablette et intègre la nouvelle puce Kirin 9050 Pro de Huawei.

Huawei HWT.UL affirme que la conception de cette puce lui permet d’offrir une puissance de calcul supérieure tout en consommant moins d’électricité, ce qui aide l’entreprise à surmonter les restrictions américaines en matière d’accès aux technologies de pointe.

Xiaomi lancera un smartphone pliable concurrent plus tard dans la journée de lundi, tandis qu’Apple dévoilera mercredi sa dernière série d’iPhone , suscitant de vives attentes quant à la possibilité qu’elle présente elle aussi un smartphone pliable.

Le Mate XT2 dispose d’un mécanisme de pliage repensé, d’une résistance à l’eau améliorée ainsi que d’un écran optionnel empêchant les personnes à proximité de voir ce qui s’affiche. Il est également doté d’appareils photo améliorés et offre des performances globales supérieures de 42% à celles de son prédécesseur, selon les tests réalisés par l’entreprise.

Huawei, qui ne commercialise pas ses produits aux États-Unis en raison des sanctions, domine le marché chinois des smartphones avec une part de 22,6% au deuxième trimestre, devant Apple (18,1%), selon le cabinet d’études IDC. Xiaomi détient 12,4% du marché.

Huawei domine encore davantage le marché des téléphones pliables, avec 68% des expéditions en Chine au deuxième trimestre, selon Smart Analytics Global, un cabinet d’études basé aux États-Unis.

Apple

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