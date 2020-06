Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Huawei construira en Angleterre un centre de R&D d'un milliard de livres Reuters • 25/06/2020 à 15:56









LONDRES, 25 juin (Reuters) - Le groupe télécoms chinois Huawei Technologies HWT.UL a annoncé jeudi avoir reçu l'autorisation de construire un centre de recherche et développement (R&D) en Angleterre, un projet évalué à un milliard de livres (1,10 milliard d'euros). Le site emploiera environ 400 personnes et sera dédié aux infrastructures utilisées dans les systèmes de communication à base de fibre optique, a précisé Huawei. "Le Royaume-Uni abrite un marché dynamique et ouvert, ainsi que certains des meilleurs talents du monde", a déclaré Victor Zhang, le vice-président de Huawei, cité dans un communiqué. Huawei est au coeur d'un différend de longue date avec Washington qui tente de convaincre ses alliés d'exclure le groupe chinois des appels d'offre pour la 5G en arguant du fait que ses infrastructures pourraient faciliter les activités d'espionnage chinoises. La Grande-Bretagne a décidé en janvier que les équipementiers "à haut risque" seraient autorisés à jouer un rôle limité dans le déploiement de la 5G. (Jack Stubbs; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

