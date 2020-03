Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Huawei confirme son projet d'usine en France Reuters • 04/03/2020 à 11:48









PARIS, 4 mars (Reuters) - Huawei HWT.UL construira une usine en France quelle que soit la décision du gouvernement français sur les acteurs autorisés à participer au déploiement de la 5G dans l'Hexagone, a déclaré mercredi à Reuters le directeur adjoint du groupe chinois en France. "L'usine aura lieu en France indépendamment de la décision du gouvernement français car elle fait partie de notre stratégie", a dit Minggang Zhang. "L'usine fabriquera les équipements radio pour les réseaux mobiles, y compris la 5G, pour l'ensemble du marché européen." Bruno Le Maire a auparavant déclaré mercredi sur BFM Business que ce projet d'usine ne modifierait "pas d'un iota" la position du gouvernement sur la 5G, le ministre de l'Economie assurant qu'il ne céderait pas "à quelque chantage que ce soit". (Mathieu Rosemain, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

