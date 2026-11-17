Huang se dirait « honoré » de reprendre ses fonctions de directeur général de Nvidia après avoir été contraint de démissionner à la suite d'un scandale lié à une liaison extraconjugale

L'ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang, NVDA.O qui a démissionné la semaine dernière dans la tourmente d’un scandale lié à ses relations extraconjugales, a déclaré mardi qu’il « serait honoré » de reprendre ses fonctions de directeur général si le conseil d’administration du fabricant de puces estimait qu’une telle décision servirait au mieux les intérêts des actionnaires et des employés.

« Depuis mon départ, j’ai constaté un afflux d’appels de la part des employés, des investisseurs, des partenaires commerciaux et des clients de NVIDIA me demandant de revenir au poste de directeur général », a déclaré M. Huang dans sa première déclaration publique depuis sa démission le 12 novembre. « J’ai causé des problèmes au conseil d’administration que je regrette profondément. J’assume pleinement mes erreurs et je m’engage à coopérer avec l’enquête indépendante menée par le conseil d’administration », a-t-il ajouté.

La déclaration de M. Huang vient conclure une semaine extraordinaire marquée par des révélations concernant ses relations extraconjugales, notamment celle qu’il a entretenue avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang. Les agences de renseignement américaines tentent de déterminer l’étendue de ses liens avec le ministère chinois de la Sécurité d’État et la nature des informations qu’elle aurait pu transmettre à Pékin, selon deux personnes proches du dossier.

L’ancien directeur général a également reçu un large soutien de la part de personnes réclamant son retour, notamment des employés, des investisseurs, Elon Musk et d’autres dirigeants du secteur technologique, ainsi que le président américain Donald Trump. Mais le conseil d’administration de Nvidia n’envisageait pas de réintégrer M. Huang, ont déclaré lundi à Reuters trois personnes proches du dossier.

Les événements de ces derniers jours ont également ébranlé les fondements du secteur de l’IA, le fabricant de puces étant un investisseur clé dans des fournisseurs d’infrastructures et d’autres entreprises essentielles au développement de l’IA. La crise a fait perdre plus de 700 milliards de dollars à la capitalisation boursière de Nvidia et a également affecté les actions de ses concurrents et d’entreprises de cloud computing telles que CoreWeave CRWV.O , dont Nvidia est actionnaire.

Nvidia doit publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché mardi, et les investisseurs attendront de la directrice générale par intérim, Colette Kress , qu’elle les rassure quant à la voie à suivre.

La crise a également eu des répercussions à Washington, où des législateurs des deux partis ainsi que certains responsables de l’administration plaident en faveur d’une approche plus ferme vis-à-vis de la Chine, notamment par une restriction des exportations de certaines puces d’IA. M. Huang, un allié de Donald Trump, était partisan d’une augmentation des exportations ; les législateurs prévoient d’interroger M. Huang sur ses relations et ses interactions à Washington .

Mardi, l’action a reculé d’environ 1 %, après avoir rebondi suite à des pertes enregistrées plus tôt. Nvidia n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant la déclaration de M. Huang.

Plus tôt dans la journée de mardi, Nvidia a mis en place un comité du conseil d’administration chargé de superviser la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation, présidé par Suzanne Nora Johnson, administratrice et ancienne vice-présidente de Goldman Sachs. Il s’agit de la première mesure importante prise par l’entreprise en matière de gouvernance depuis le départ de M. Huang.

Les équipes chargées de la sécurité nationale et de la conformité commerciale de l’entreprise rendront compte à ce comité, tandis que la directrice générale par intérim, Colette Kress, supervisera les opérations quotidiennes.

Donald Trump a qualifié cette initiative de « bonne idée » .

RENFORCEMENT DES RESTRICTIONS SUR LES PUCES À DESTINATION DE LA CHINE

Des responsables américains avaient fait part de leurs inquiétudes concernant les liens entre Jensen Huang et Alice Huang, ancienne cadre supérieure et actionnaire majoritaire de la société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour, qui fait l’objet d’une enquête sur le détournement éventuel de puces Nvidia soumises à des restrictions vers la Chine et sur d’éventuelles violations des contrôles à l’exportation. L’entreprise a nié toute malversation.

Madison Huang, la fille de Jensen Huang et directrice principale du marketing produit chez Nvidia, a été étroitement impliquée dans l’élaboration de la défense publique des liens de l’entreprise avec Megaspeed, a rapporté mardi le Financial Times. Elle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La création par Nvidia d’un comité chargé de superviser les contrôles à l’exportation intervient au lendemain de l’annonce par l’administration Donald Trump de son intention de restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe provenant d’entreprises telles que Nvidia, alors que Donald Trump s’apprêtait à se rendre en Chine pour s’entretenir avec le président chinois Xi Jinping.

Depuis des années, Washington cherche à limiter l’accès de Pékin aux processeurs les plus avancés de Nvidia, plaçant ainsi les activités de l’entreprise en Chine au cœur des tensions liées à la sécurité nationale, au commerce et au leadership technologique américain.

Les entreprises chinoises ont toutefois trouvé à plusieurs reprises des moyens de contourner ces restrictions, tandis que M. Huang avait plaidé en faveur d’une augmentation des exportations de puces vers la Chine.

SÉCURITÉ ET CONTRÔLES À L’EXPORTATION SOUS LA SURVEILLANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Alors que les grandes entreprises technologiques, notamment Alphabet, Apple, Meta et Microsoft, disposent de comités du conseil d’administration chargés de superviser des domaines tels que la conformité réglementaire, la cybersécurité, la protection de la vie privée et la stratégie, le nouveau comité de Nvidia a un mandat plus restreint, axé sur la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation, une structure plus couramment associée aux entreprises du secteur aérospatial et de la défense.

« Nous nous engageons à travailler de manière constructive avec nos partenaires gouvernementaux et industriels pour contribuer à établir et à faire progresser un cadre solide qui utilise tous les outils à notre disposition pour préserver la sécurité nationale tout en soutenant la poursuite de l’innovation technologique », a déclaré Harvey Jones, président du conseil d’administration de Nvidia.

Nvidia a également averti ces derniers mois les acheteurs de puces que le projet de loi américain « Remote Access Security Act » pourrait exposer l’entreprise et ses clients à des risques juridiques en renforçant la surveillance exercée par Washington sur l’accès des entreprises chinoises aux puces d’IA via des services cloud, a rapporté mardi la chaîne CNBC.