Huang reprend ses fonctions de directeur général de Nvidia après l'intervention de Trump, qui a entraîné un revirement soudain du conseil d'administration

Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général lundi, sous la pression du président américain Donald Trump , un revirement spectaculaire après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, suscitant l'approbation de Wall Street et l'opposition des législateurs américains.

Le retour de Jensen Huang vient couronner une semaine mouvementée qui a secoué les marchés et bouleversé l’écosystème de l’intelligence artificielle (IA), lequel dépendait de Nvidia pour tout, de la fourniture de puces au financement de l’expansion massive du secteur.

Mais ce revirement du conseil d’administration — moins d’une semaine après que le président Harvey Jones eut déclaré que Nvidia ne réengagerait pas Huang au poste de directeur général car son comportement personnel était incompatible avec le code de conduite de l’entreprise — soulève des questions quant à son indépendance, ont déclaré des experts en gouvernance, alors même que l’enquête menée par l’entreprise n’est pas encore terminée.

Le retour de Huang a redonné de l’élan à Wall Street et fait monter en flèche le cours de l’action Nvidia. Le titre a clôturé en hausse de 31,5 %, ajoutant près de 1.000 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, ce qui a propulsé le fabricant de puces à la deuxième place du classement « » des entreprises les plus valorisées en bourse, derrière Apple AAPL.O . Ces gains n’ont toutefois pas suffi à effacer toutes les pertes enregistrées depuis la démission de Huang le 12 novembre.

Nvidia a déclaré dans un communiqué que, sur la base des informations fournies par le gouvernement américain, le conseil d’administration était convaincu que « la réintégration de Huang ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale », une affirmation soutenue par Trump lors d’une interview accordée à CNBC.

Jensen Huang a déclaré dans un communiqué qu’il était honoré de revenir et qu’il « avait hâte de se remettre au travail ». Il est revenu au siège de l’entreprise sous les acclamations des employés .

« Le retour de Jensen n’est pas une surprise totale, mais il envoie un message inquiétant sur l’état de la gouvernance d’entreprise aux États-Unis », a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management. « Certains dirigeants vont être soumis à des normes différentes s’ils sont perçus comme étant uniques en leur genre », a-t-il ajouté, précisant que Jensen Huang aurait tout de même à répondre à « certaines questions difficiles posées par le Congrès ».

Des législateurs de tous bords se sont vivement opposés à la réintégration de Huang et ont appelé le Congrès à adopter le « Chip Security Act », un projet de loi visant à empêcher que des puces de pointe exportées légalement ne soient détournées vers la Chine, où leur vente est restreinte.

Le chef de la minorité au Sénat américain, Chuck Schumer, a déclaré que Trump « faisait passer ses propres intérêts financiers […] avant notre sécurité nationale », tandis que le sénateur Pete Ricketts, républicain du Nebraska, a affirmé que le retour de Huang « ne dispense pas Nvidia de rendre des comptes sur les préoccupations en matière de sécurité nationale et les puces non comptabilisées ».

LE SOUTIEN DE TRUMP À HUANG

Jensen Huang est revenu à la suite des pressions insistantes de Donald Trump, de dirigeants du secteur, dont Elon Musk , et de certains investisseurs. Son départ avait eu des répercussions de la Silicon Valley jusqu’à Taipei. Une pétition réclamant sa réintégration a recueilli plus de 180 000 signatures, soulignant le soutien exceptionnellement fort dont bénéficie un dirigeant qui avait démissionné au milieu d’une controverse.

« Je pense que mon intervention a été très importante pour faire revenir Jensen Huang », a déclaré Trump à CNBC.

Trump détient entre 11 et 55 millions de dollars d’actions Nvidia, selon une analyse de Reuters portant sur sa déclaration financière annuelle pour 2025 et ses déclarations relatives aux transactions boursières pour 2026. La flambée des actions Nvidia lundi pourrait avoir fait grimper la fortune de Trump de pas moins de 17 millions de dollars .

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que le portefeuille d’actions et d’obligations de Trump était géré de manière indépendante par des institutions financières tierces et que ni le président ni aucun membre de sa famille n’avait la possibilité de diriger ou d’influencer la manière dont ce portefeuille était investi.

Le conseil d’administration de Nvidia n’a pas évoqué les relations extraconjugales de Jensen Huang. Outre Alice Huang, la femme d’affaires chinoise accusée d’entretenir des liens avec Pékin, Jensen Huang est accusé d’avoir eu des relations intimes avec au moins deux employées de Nvidia .

Jensen Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse et a présenté ses excuses, mais il n’a pas abordé publiquement en détail chacune des relations présumées. La Chine a nié les accusations d’espionnage. Les tentatives de Reuters pour joindre Alice Huang sont restées vaines.

LA CHINE EST UNE PIÈCE MAÎTRESSE POUR NVIDIA

Le retour de Huang intervient alors que Nvidia fait l’objet d’une surveillance accrue à Washington concernant les exportations de puces d’intelligence artificielle (IA) de pointe vers la Chine. Les autorités américaines ont renforcé les règles d’octroi de licences pour certaines livraisons de puces et certains centres de données à l’étranger desservant des entreprises chinoises, tandis que les législateurs s’apprêtent à interroger Huang, qui a milité en faveur d’un accès accru au marché chinois.

Jensen Huang a accepté de témoigner devant le Sénat américain lors d’une audition publique le 3 décembre, a indiqué la commission bancaire du Sénat. Le porte-parole personnel de Jensen Huang a refusé de commenter.

Donald Trump a déclaré à CNBC qu’il avait exhorté Nvidia à continuer de vérifier sa conformité aux contrôles à l’exportation américains afin de s’assurer qu’elle protégeait correctement la sécurité nationale. Donald Trump, qui s’est rendu à Shenzhen la semaine dernière, a indiqué avoir évoqué le sujet de Huang avec le président chinois Xi Jinping.

Le départ de Huang de Nvidia a menacé les affaires de l’entreprise en Chine, a rapporté Reuters lundi, certains clients sur place ayant annulé ou hésité à passer commande, mettant ainsi en péril des milliards de chiffre d’affaires.

Lundi, les États-Unis ont ajouté à leur liste noire commerciale Megaspeed, l’ancien employeur d’ Alice Huang, ainsi que la filiale singapourienne d’Alibaba, 9988.HK , qui entretient des liens commerciaux avec l’entreprise de cloud computing au cœur du scandale Nvidia.

Alibaba a déclaré que les allégations selon lesquelles la filiale aurait détourné des puces soumises à des restrictions d’exportation américaines étaient « erronées », tandis que Megaspeed a précédemment affirmé mener des activités légitimes et conformes à la loi, notamment en respectant les contrôles à l’exportation américains.

Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong a déclaré mardi que la cité-État allait poursuivre son enquête sur Megaspeed. Les forces de l’ordre américaines et singapouriennes ont effectué une visite sur place en 2025 et interrogé Alice Huang.

Le conseil d’administration de Nvidia a formé un comité chargé d’enquêter pour déterminer si des services de renseignement étrangers avaient pris pour cible Huang, ainsi qu’un autre comité axé sur la sécurité nationale et les contrôles à l’exportation.

La société fait également l’objet de multiples enquêtes portant sur des questions allant de d’éventuelles irrégularités comptables à des soupçons de contrebande de puces, ainsi que d’un recours collectif accusant la société et Huang d’avoir escroqué les actionnaires en dissimulant la relation entre Huang et Alice Huang.