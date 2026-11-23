Huang reprend ses fonctions de directeur général de Nvidia après l'intervention de Trump, qui a entraîné un revirement soudain du conseil d'administration

Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général sous la pression du président américain Donald Trump, un revirement spectaculaire après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée d’être une espionne au service de la Chine.

Le retour de Huang vient couronner une semaine mouvementée qui a secoué les marchés et bouleversé l’écosystème de l’IA, lequel s’est toujours appuyé sur Nvidia pour tout, de la fourniture de puces au financement de l’expansion massive du secteur.

Mais ce revirement du conseil d’administration — moins d’une semaine après que le président Harvey Jones eut déclaré que Nvidia ne réengagerait pas Huang au poste de directeur général car son comportement personnel était incompatible avec le code de conduite de l’entreprise — soulève des questions quant à son indépendance, ont déclaré des experts en gouvernance, alors même que l’enquête menée par l’entreprise n’est pas encore terminée.

Le retour de Huang a stimulé Wall Street et fait bondir l’action Nvidia de 33 %, ce qui devrait lui permettre de gagner plus de 900 milliards de dollars en capitalisation boursière. Ces gains n’ont toutefois pas suffi à effacer toutes les pertes enregistrées depuis sa démission le 12 novembre.

Nvidia a déclaré dans un communiqué que, sur la base des informations fournies par le gouvernement américain, le conseil d’administration était convaincu que « la réintégration de Huang ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale », une affirmation soutenue par Trump lors d’une interview accordée à CNBC.

M. Huang a déclaré dans un communiqué qu’il était honoré de revenir et qu’il « avait hâte de se remettre au travail ». Il est revenu au siège de l’entreprise sous les acclamations des employés et a déclaré qu’il allait « être un meilleur directeur général pour ce deuxième mandat », a rapporté Business Insider, citant une source proche du dossier.

« Le retour de Jensen n’est pas une surprise totale, mais il envoie un message inquiétant sur l’état de la gouvernance d’entreprise aux États-Unis », a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management. « Certains dirigeants vont être soumis à des normes différentes s’ils sont perçus comme étant uniques en leur genre », a-t-il ajouté, précisant que M. Huang aurait tout de même à répondre à « certaines questions difficiles posées par le Congrès ».

Les législateurs de tous bords se sont fermement opposés à la réintégration de M. Huang.

Le chef de la minorité au Sénat américain, Chuck Schumer, a déclaré que Trump « faisait passer ses propres intérêts financiers […] avant notre sécurité nationale », tandis que le sénateur Pete Ricketts, républicain du Nebraska, a affirmé que le retour de Huang « ne dispense pas Nvidia de répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale et à la question des puces non comptabilisées ».

LE SOUTIEN DE TRUMP À HUANG

Jensen Huang a fait son retour sous la forte pression de Donald Trump, de dirigeants du secteur, dont Elon Musk, et de certains investisseurs. Son départ avait eu des répercussions de la Silicon Valley jusqu’à Taipei. Une pétition réclamant sa réintégration a recueilli plus de 180 000 signatures, soulignant le soutien exceptionnellement fort dont bénéficie ce dirigeant qui avait démissionné au milieu d’une polémique.

« Je pense que mon intervention a été très importante pour faire revenir Jensen Huang », a déclaré Trump à CNBC.

Le conseil d’administration n’a pas évoqué les relations extraconjugales de Jensen Huang. Outre Alice Huang, la femme d’affaires chinoise accusée d’entretenir des liens avec Pékin, Jensen Huang est accusé d’avoir eu des relations intimes avec au moins deux employées de Nvidia .

Huang a reconnu avoir été infidèle à sa femme et s’est excusé, mais n’a pas abordé publiquement en détail chacune des relations présumées. La Chine a nié les accusations d’espionnage. Les tentatives de Reuters pour joindre Alice Huang sont restées vaines.

Le retour de Huang fait écho à celui de Sam Altman, directeur général d’OpenAI, qui avait réintégré son poste quatre jours après son éviction en 2023, après que les employés eurent menacé de démissionner s’il n’était pas réintégré. D’autres fondateurs et anciens dirigeants ont fait leur retour en période de crise, de Steve Jobs chez Apple à Bob Iger chez Disney, mais les retours après une faute personnelle sont rares.

« Il y avait sans aucun doute beaucoup de gens qui voulaient son retour. Il sera impossible de savoir dans quelle mesure la direction est intervenue, ni dans quelle mesure les actionnaires sont intervenus », a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

« Mais cela nous indique dans une certaine mesure que Jensen Huang était trop important pour être licencié. »

LA CHINE EST ESSENTIELLE POUR NVIDIA

Ces décisions interviennent alors que Nvidia fait l’objet d’une surveillance accrue à Washington concernant les exportations de puces d’IA de pointe vers la Chine. Les autorités américaines ont durci les règles d’octroi de licences pour certaines livraisons de puces et certains centres de données à l’étranger desservant des entreprises chinoises, tandis que les législateurs s’apprêtent à interroger M. Huang, qui a milité pour un accès accru au marché chinois.

Trump a déclaré à CNBC qu’il avait exhorté Nvidia à continuer de vérifier sa conformité aux contrôles à l’exportation américains afin de s’assurer qu’elle protégeait correctement la sécurité nationale. Trump, qui s’est rendu à Shenzhen la semaine dernière, a indiqué à CNBC qu’il avait évoqué le cas de Huang avec le président chinois Xi Jinping.

Le départ de M. Huang de Nvidia a menacé les activités de l’entreprise en Chine, a rapporté lundi Reuters , certains clients sur place ayant annulé ou hésité à passer commande, mettant ainsi en péril des milliards de chiffre d’affaires.

Le conseil d’administration de Nvidia a formé un comité chargé d’enquêter pour déterminer si des services de renseignement étrangers avaient pris M. Huang pour cible et a également entamé la recherche d’un nouveau responsable de la conformité. La société a indiqué que la directrice financière, Colette Kress, conserverait ses fonctions.

La semaine dernière, Nvidia a également créé un comité chargé de la sécurité nationale et du contrôle des exportations, tout en relevant son objectif de croissance annuelle du chiffre d’affaires et en prévoyant pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires supérieur aux estimations de Wall Street.

QUESTIONS JURIDIQUES EN SUSPENS

M. Huang a accepté de témoigner devant le Sénat américain lors d’une audition publique le 3 décembre, a indiqué la commission bancaire du Sénat. Le porte-parole personnel de M. Huang n’a pas souhaité faire de commentaire.

La société fait également l’objet de plusieurs enquêtes portant sur des questions allant d’éventuelles irrégularités comptables à des soupçons de contrebande de puces, ainsi que d’un recours collectif accusant la société et M. Huang d’avoir escroqué les actionnaires en dissimulant la relation entre M. Huang et Alice Huang.

Les plaignants dans cette affaire de fraude boursière doivent démontrer que Nvidia et M. Huang ont sciemment induit les investisseurs en erreur, que ces derniers se sont fondés sur ces déclarations trompeuses et que celles-ci ont artificiellement gonflé le cours de l’action.

Reuters a révélé en exclusivité la semaine dernière que M. Huang avait induit en erreur plusieurs dirigeants de l’entreprise, dont son directeur juridique , Tim Teter, quant à la nature de sa relation avec Alice Huang. M. Teter n’a pas répondu à une demande de commentaire, tandis que les représentants de M. Huang et un porte-parole de Nvidia ont refusé de s’exprimer.