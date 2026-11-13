Huang, de Nvidia, fait appel à Paul Weiss, le cabinet d'avocats qui a conclu un accord avec Trump

Jensen Huang, le directeur général évincé de Nvidia NVDA.O , s'est tourné vers le cabinet d'avocats Paul Weiss alors qu'il connaissait une chute fulgurante cette semaine, faisant appel à un cabinet qui avait conclu un accord controversé avec le président Donald Trump l'année dernière et dont le dirigeant de longue date avait lui-même été contraint de démissionner en février.

Huang a démissionné jeudi , après plus de 30 ans à la tête du premier fabricant de puces d’IA, à la suite d’informations selon lesquelles il aurait eu des relations extraconjugales avec trois femmes, dont une cadre de Nvidia et une femme d’affaires chinoise que les services de renseignement américains soupçonnent d’être une espionne chinoise.

Paul Weiss, Nvidia et un porte-parole de M. Huang n’ont fait aucun commentaire vendredi concernant la nature des services fournis par le cabinet d’avocats à M. Huang.

Basé à New York et comptant plus de 1 500 avocats, le cabinet Paul Weiss est depuis longtemps une référence pour les conseils d’administration et les dirigeants d’entreprise confrontés à des enquêtes réglementaires, à des allégations de fautes professionnelles ou à d’autres crises de réputation.

Il s’est forgé une réputation en combinant des missions lucratives pour Citigroup et d’autres clients du monde des affaires avec un engagement libéral et des activités de collecte de fonds en faveur de candidats démocrates, dont Kamala Harris.

Mais le cabinet a essuyé de vives critiques au sein de la profession juridique et de la part des démocrates l’année dernière après avoir conclu un accord avec Trump visant à annuler un décret que le président républicain avait pris à son encontre en mars 2025.

Le décret de Trump suspendait les habilitations de sécurité des avocats du cabinet et limitait leur accès aux bâtiments gouvernementaux et aux responsables de l’administration, invoquant ses politiques internes en matière de diversité et son association avec un procureur ayant enquêté sur le président.

Paul Weiss s’était engagé, dans le cadre de son accord à l’amiable , à consacrer 40 millions de dollars à des services juridiques bénévoles afin de soutenir des projets « convenus d’un commun accord » avec la Maison Blanche, ce qui a donné lieu à des accords similaires de la part de huit autres cabinets d’avocats. Son président de longue date, Brad Karp, a défendu cet accord, qualifiant le décret de Trump de menace existentielle.

La tourmente à laquelle Karp a dû faire face s’est intensifiée en début d’année, après la divulgation de courriels révélant les nombreuses communications personnelles et professionnelles de Karp avec le défunt financier Jeffrey Epstein, condamné pour délits sexuels.

M. Karp a démissionné de son poste de direction en février, affirmant que les informations concernant M. Epstein avaient créé une distraction qui n’était pas dans l’intérêt du cabinet . Il n’a fait l’objet d’aucune accusation d’actes répréhensibles.

LE CABINET DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE CRISES D'ENTREPRISE

Paul Weiss dispose d’un vivier d’anciens hauts responsables du ministère de la Justice et d’autres experts qui interviennent fréquemment auprès de leurs clients lorsque survient une crise.

En 2021, BlackRock a engagé Loretta Lynch, associée du cabinet et ancienne ministre de la Justice sous la présidence de Barack Obama, pour l’aider dans le cadre d’une enquête interne portant sur des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination formulées par d’anciens employés.

M. Huang travaille avec Melinda Haag et Walter Brown, associés chez Paul Weiss, a rapporté jeudi le New York Times. Mme Haag a occupé le poste de procureure fédérale à San Francisco sous l’administration Obama. Elle et M. Brown n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas pu confirmer de source indépendante quels avocats du cabinet représentent M. Huang.

Les présidents républicains de plusieurs commissions de la Chambre des représentants américaine, dont celle des Affaires étrangères, ont adressé jeudi une lettre à M. Brown dans laquelle ils indiquent souhaiter interroger M. Huang lors d’une séance à huis clos le mois prochain.

Mme Haag a défendu avec succès l’ancienne dirigeante de Fitbit, Katherine Mogal, qui a été acquittée en 2020 de chefs d’accusation fédéraux pour vol présumé de secrets commerciaux auprès d’un fabricant concurrent d’appareils portables. M. Brown fait partie de l’équipe chargée de défendre Meta Platforms dans le cadre d’un procès intenté par un magnat minier australien au sujet de publicités frauduleuses sur Facebook le montrant en train de promouvoir une fausse cryptomonnaie.

Le conseil d’administration de Nvidia a engagé un autre cabinet de premier plan, Wachtell, Lipton, Rosen & Kratz, pour mener une enquête indépendante. Cette enquête sera dirigée par Joon Kim, de Wachtell, ancien procureur fédéral de haut rang à Manhattan.