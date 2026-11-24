Huang de Nvidia est accueilli en héros en Chine, mais les obstacles politiques se multiplient

La réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O marque le retour de l’un des plus fervents défenseurs des liens technologiques entre les États-Unis et la Chine, mais il retrouve un environnement commercial plus restrictif, alors que la pression politique s’intensifie de part et d’autre.

Alors même que les investisseurs chinois se sont félicités lundi de la réintégration de Huang à la suite de l’intervention du président américain Donald Trump, Washington a resserré son emprise sur l’accès de la Chine aux puces américaines de pointe et les médias soutenus par l’État chinois ont renouvelé leurs appels à l’autonomie technologique.

Peu de dirigeants américains jouissent de la popularité dont bénéficie M. Huang en Chine. Lors d’une visite à Pékin en juillet dernier, le milliardaire d’origine taïwanaise a posé pour des selfies avec des fans et signé des vestes en cuir. Il portait une tenue traditionnelle chinoise lors d’un salon professionnel et a fait l’éloge des entreprises technologiques chinoises, notamment Huawei, concurrent de Nvidia.

La réintégration de Huang et les raisons qui l’ont motivée figuraient mardi parmi les sujets les plus discutés sur la plateforme de réseaux sociaux chinoise Weibo.

L'investisseur milliardaire sino-américain Duan Yongping, fondateur du conglomérat électronique BBK et actionnaire de longue date d'Apple AAPL.O , s'est également réjoui de cette nouvelle.

« Je suis très heureux que Jensen revienne », a écrit Duan sur la plateforme d’investissement chinoise Xueqiu.

Lian Jye Su, analyste en chef chez Omdia, a déclaré que la remontée des actions technologiques asiatiques observée mardi démontrait l’importance de M. Huang pour le secteur mondial de l’IA et sa capacité à faire le lien entre les économies chinoise et occidentale, de plus en plus divisées.

Mais les actions chinoises ont accusé un retard par rapport à la reprise mondiale, les investisseurs pariant que le rôle de médiateur qu’il jouait entre la Chine et les États-Unis s’était affaibli.

Le journal chinois "Global Times", soutenu par l’État, a mis en garde mardi dans un éditorial contre toute interprétation du retour de Huang comme un signe que Washington allait assouplir ses restrictions sur les puces électroniques, soulignant la nécessité pour la Chine de renforcer son autonomie dans le domaine des semi-conducteurs.

UNE MARGE DE MANŒUVRE DE PLUS EN PLUS RÉDUITE

M. Huang n’avait été absent que 11 jours, après avoir démissionné le 12 novembre à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont une avec une femme d’affaires chinoise, Alice Huang, soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin.

Mais M. Huang revient dans un environnement commercial bien plus restrictif.

Lundi, Washington a ajouté la société de cloud computing Megaspeed , basée à Singapour et anciennement dirigée et contrôlée par Alice Huang, ainsi qu’une filiale singapourienne du groupe technologique chinois Alibaba 9988.HK à sa liste noire commerciale.

Cette décision fait suite à une réglementation du ministère du Commerce publiée la semaine dernière, qui impose l’obtention d’une licence d’exportation américaine pour les livraisons de puces de pointe à destination de Singapour, de la Thaïlande, de la Malaisie, de l’Indonésie et du Brésil.

Le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, s’est engagé lundi à mener une enquête sur M. Huang, d’autres dirigeants de Nvidia et l’administration Trump lorsque les démocrates prendront le contrôle du Congrès en janvier.

M. Huang sera confronté à un premier test de son influence politique le 3 décembre, date à laquelle il doit témoigner devant la commission bancaire du Sénat lors d’une audition sur les contrôles à l’exportation américains.

Des changements ont également eu lieu chez Nvidia. La société a déclaré la semaine dernière avoir cessé d’expédier vers la Chine des puces d’IA pour lesquelles elle disposait auparavant d’une licence, après avoir généré 2,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires avec ces produits au cours de son dernier trimestre.

L’entreprise a également mis en place un comité composé d’administrateurs indépendants chargé de veiller au respect des contrôles à l’exportation et d’évaluer les risques pour la sécurité nationale.

Alfredo Montufar-Helu, directeur général d’Ankura Consulting basé à Pékin, a déclaré que la popularité de M. Huang auprès des Chinois ordinaires et son accès aux dirigeants des deux pays rendaient son retour positif pour les relations bilatérales.

Mais le nouveau Congrès, critique à l’égard de la trêve commerciale conclue par Trump avec Pékin, devrait faire pression pour un durcissement des restrictions sur les puces électroniques, a-t-il ajouté.

Cette surveillance accrue compliquera les activités des entreprises technologiques américaines en Chine et, à terme, limitera le rôle de médiateur que M. Huang peut jouer.