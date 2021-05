Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : va consacrer des fonds à des projets durables Cercle Finance • 20/05/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - HSBC annonce un partenariat avec le World Resources Institute (WRI) et WWF, afin de contribuer au développement de nouvelles solutions contre le changement climatique. Il s'agira notamment de soutenir des projets durables qui, autrement, se heurteraient à des obstacles en matière de financement. La banque précise que le travail réalisé dans le cadre de ce partenariat se concentrera sur trois axes, à savoir (1) les jeunes entreprises développant des technologies de réduction des émissions de carbone, (2) les projets qui protègent et restaurent la biodiversité et (3) les initiatives contribuant à la transition vers les énergies renouvelables en Asie. Outre ' un financement philanthropique de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les projets ', HSBC prévoit entre 750 et 1000 Mds$ de financements et d'investissements d'ici 2030 pour accompagner ses clients dans leur transition vers le 'sans carbone'.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE -0.50%