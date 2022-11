Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC: va céder ses activités au Canada à RBC pour 10.1 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - HSBC Holdings fait savoir que sa filiale en propriété exclusive, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, a conclu aujourd'hui un accord pour vendre ses activités bancaires au Canada (soit HSBC Canada) à la Banque Royale du Canada (RBC), sous réserve des approbations habituelles.



RBC acquerra 100 % des actions ordinaires émises de HSBC Canada pour 13,5milliards de dollars canadiens, soit 10,1milliards de dollars américains.



La transaction devrait être finalisée fin 2023.







Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE +4.69%