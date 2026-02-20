 Aller au contenu principal
HSBC supprime 10 % de son équipe chargée des marchés de capitaux de la dette américaine, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 00:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HSBC HSBA.L a supprimé 10% de son équipe de marchés de capitaux de dette basée aux Etats-Unis, continuant à réduire les coûts après avoir annoncé une réorganisation de l'activité en octobre dernier, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières de l'affaire.

Au moins six personnes à New York ont été licenciées jeudi, a ajouté le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

HSBC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

