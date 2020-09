Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : support technique vers 3,283E Cercle Finance • 29/09/2020 à 10:46









(CercleFinance.com) - HSBC vient de bondir (en 'gap' au-dessus de 3,15E) jusque vers 3,45E: après une envolée de +10%, le titre pourrait consolider de 50% (soit -5%) et retrouverait un support technique vers 3,283E, l'ex zénith de la séance du 21/09.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris -4.53% HSBC HLDG LSE -3.61%