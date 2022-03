Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC: signe un accord pour la vente des activités en Grèce information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 11:49









(CercleFinance.com) - HSBC Continental Europe (HBCE) annonce avoir conclu un accord pour la cession des activités de sa succursale en Grèce (HSBC Continental Europe, Grèce) à Pancreta Bank.



Tous les collaborateurs employés par HSBC Continental Europe en Grèce seraient transférés à Pancreta Bank dans le cadre de la vente.



La transaction devrait s'achever au premier semestre de 2023.





