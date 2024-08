Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HSBC: série de changements dans les équipes de direction information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - HSBC Holdings annonce des changements au sein de son équipe de direction et de ses effectifs à compter du 1er octobre 2024, sous réserve d'approbation réglementaire.



Ainsi, Barry O'Byrne, actuellement directeur de la Banque Commerciale Mondiale, est nommé directeur de la Gestion de Patrimoine et de la Banque de Détail Mondiale, en remplacement de Nuno Matos, qui quitte le groupe.



Aileen Taylor devient Directrice des Ressources Humaines et de la Gouvernance du Groupe, succédant à Elaine Arden.



John Hinshaw, Directeur des Opérations, quitte le groupe, et ses responsabilités seront divisées entre Stuart Riley, nommé Directeur des Systèmes d'Information, et Suzy White, nommée Directrice des Opérations par intérim.





Valeurs associées HSBC HLDG 665,65 GBX LSE +0,73%