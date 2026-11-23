HSBC a annoncé lundi avoir relevé de 470 à 500 euros son objectif de cours sur le titre L'Oréal, saluant le "retour en forme" du numéro un mondial des cosmétiques après deux années sans relief.

"Non seulement le groupe bénéficie d'une amélioration de ses marchés finaux, mais il est aussi bien parti pour surperformer son secteur comme il ne l'avait jamais fait depuis trois ans, grâce à sa solide exécution opérationnelle et à son portefeuille d'innovations", explique la banque dans une note.

De son point de vue, cette trajectoire favorable pourrait se prolonger sous l'effet de son avance dans les applications numériques, comme l'IA agentique, mais aussi dans les dépenses marketing, un écart qui n'a jamais été aussi importante selon ses calculs.

Parallèlement, ses investissements en matière de recherche et développement (R&D) s'accroissent bien plus vite que ceux de la concurrence, ce qui lui promet de maintenir son avantage en la matière.

L'Oréal creuse l'écart face à la concurrence

Selon HSBC, L'Oréal dispose maintenant de 20 des 100 premières marques mondiales contre seulement 14 en 2019, ce qui renforce encore son positionnement chez les détaillants.

Enfin, conclut l'établissement financier, L'Oréal affiche un potentiel prometteur dans les fusions-acquisitions (M&A) au vu de sa capacité à intégrer avec succès et rentabiliser ses rachats.

Sa recommandation reste à l'achat.

A la Bourse de Paris, l'action L'Oréal reculait de 0,4% à moins de 433,5 euros lundi après-midi, à comparer avec un gain de 1,1% pour l'indice CAC 40.