HSBC : retrait de l'action d'Euronext Paris

(CercleFinance.com) - HSBC annonce ce mercredi la fin de la cotation de son action sur Euronext Paris, sa demande déposée en ce sens le mois dernier ayant été approuvée par le conseil d'administration du groupe de Bourses. Le géant bancaire britannique justifie cette radiation par une revue des volumes d'échanges, des coûts et des obligations administratives. Ses titres resteront cotés à Londres, à Hong Kong, à New York et aux Bermudes.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris -0.98% HSBC HLDG LSE -0.56%