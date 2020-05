Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : résilient avec un relèvement de broker Cercle Finance • 14/05/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - HSBC parvient à rester stable dans un marché londonien fortement baissier (-2,1% sur le FTSE), soutenu par un relèvement de conseil chez Berenberg de 'vente' à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 430 à 390 pence. 'HSBC demeure loin d'être bon marché, mais sa décote de 35% par rapport à la valeur comptable tangible (TBV) est comparable à ses creux historiques et reflète mieux notre rendement des fonds propres tangibles (RoTE) de 6,7% attendu pour 2022', juge-t-il.

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris -1.12% HSBC HLDG LSE -1.31%