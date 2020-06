Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC relance son plan de suppression d'emplois, suspendu pendant la crise Reuters • 17/06/2020 à 12:03









LONDRES, 17 juin (Reuters) - HSBC HSBA.L va reprendre le cours des 35.000 suppressions d'emploi sur trois ans prévues dans le cadre de son vaste plan de réorganisation annoncé en février mais dont la mise en oeuvre avait été suspendue au plus fort de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, venue s'ajouter aux difficultés que traversait déjà la banque britannique. La reprise des suppressions d'emplois s'accompagnera de la poursuite d'un gel de la quasi-totalité des embauches externes, précise le directeur général de HSBC, Noel Quinn, dans une note adressée mercredi aux 235.000 salariés du groupe bancaire à travers le monde et que Reuters a pu consulter et dont une porte-parole de la banque a confirmé la teneur. "Nous ne pouvions pas suspendre ces suppressions d'emplois indéfiniment", écrit-il en précisant que ce programme est "encore plus nécessaire aujourd'hui", sur fond de recul des bénéfices et de prévisions économiques moroses. Ce programme de suppressions d'emplois, volet d'un plan d'économies de 4,5 milliards de dollars (environ quatre milliards d'euros) pour la première banque européenne par les actifs, avait été suspendu en mars. Le titre HSBC a perdu 27% de sa valeur depuis le début du mois de mars, l'impact de la pandémie l'ayant contraint à relever à trois milliards de dollars ses provisions pour créances douteuses qui ont fait chuter son bénéfice au premier trimestre. Après avoir gagné jusqu'à 1% dans la matinée, l'action HSBC progressait de 0,4% à la mi-journée mercredi dans un marché londonien en hausse de 0,5% au même moment. La banque britannique, qui engrange l'essentiel de ses revenus en Asie, se trouve par ailleurs sous le feu des critiques après avoir fait part de son soutien à la loi sur la sécurité nationale que Pékin veut imposer à Hong Kong, alors qu'elle s'était jusqu'ici abstenue de se prononcer sur la crise politique qui secoue l'ancienne colonie britannique depuis un an. (Lawrence White et Sinead Cruise, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris +0.66% HSBC HLDG LSE -0.14%