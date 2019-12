Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : règlement d'une enquête aux Etats-Unis Cercle Finance • 11/12/2019 à 10:38









(CercleFinance.com) - HSBC indique qu'il va débourser 192,3 millions de dollars aux autorités américaines pour régler une enquête concernant l'activité de son unité de banque privée suisse auprès de clients américains entre 2000 et 2010. L'établissement financier britannique affirme à cette occasion avoir renforcé sa conformité, amélioré son cadre de contrôle et mis en place une politique de transparence fiscale de ses clients au cours de la décennie passée.

