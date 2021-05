Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : recentrage sur la gestion de fortune aux USA Cercle Finance • 27/05/2021 à 10:31









(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé jeudi qu'il allait cesser ses activités sur le marché américain de la banque de détail dans le cadre d'une réorientation stratégique prévoyant un recentrage sur la gestion de fortune. Le géant bancaire britannique indique être parvenu à un accord avec Citizens Bank en vue de la cession de 80 succursales situées sur la sur la côte Est des Etats-Unis, représentant un portefeuille de quelque 800.000 clients. Sur la côte Ouest, HSBC dit avoir conclu un accord avec Cathay Bank portant sur la vente de 10 agences revendiquant environ 50.000 clients. Suite à ces opérations, l'établissement financier ne conservera qu'un réseau comprenant entre 20 et 25 boutiques entièrement focalisées sur la gestion privée pour les clients fortunés. Sa base de clientèle se composera désormais d'environ 300.000 'particuliers haut de gamme', un chiffre très éloigné des 1,4 million de clients que le groupe comptait historiquement aux Etats-Unis.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE -0.15%