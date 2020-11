HSBC : radiation de ses actions sur Euronext

(AOF) - HSBC Holdings plc annonce, qu'à la suite de son communiqué de presse du 30 octobre 2020 annonçant son intention de soumettre une demande de radiation de ses actions d'Euronext Paris, celle-ci a été approuvée par le Conseil d'administration de l'opérateur boursier. Cette décision de radiation intervient à l'issue d'un examen du volume des transactions, des coûts et des contraintes administratives liés à sa cotation sur Euronext Paris. Les actions seront radiées le 22 décembre.

La radiation n'aura pas d'incidence sur les activités courantes de HSBC en France et en Europe Continentale.

Les actionnaires qui ne souhaitent pas vendre leurs actions HSBC Euronext dans le cadre de l'Offre de cession ou directement sur Euronext Paris, ou qui n'auront pris aucune mesure avant la date de radiation, pourront négocier leurs actions HSBC Euronext sur le LSE, selon les modalités appliquées par leur intermédiaire financier.

