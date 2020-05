Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : rachat de 50% dans une coentreprise chinoise Cercle Finance • 04/05/2020 à 12:29









(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé le rachat des 50% restants de sa coentreprise d'assurance-vie chinoise à son partenaire local NT. L'accord est conforme à la suppression des restrictions à la propriété étrangère sur les compagnies d'assurance-vie à capitaux étrangers en Chine, qui sont entrées en vigueur au début de l'année, a déclaré le groupe bancaire britannique. HSBC Life China a été créée en 2009 en joint-venture à parts égales avec NT. Basée à Shanghai, l'entreprise est désormais présente dans neuf villes clés du continent, dont Pékin, Guangzhou et Shenzhen.

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris -4.30% HSBC HLDG LSE -0.95%