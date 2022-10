HSBC : profits en net retrait au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Son directeur financier Ewen Stevenson quittera le bord en avril et sera remplacé par Georges Elhedery, qui était auparavant codirecteur général de la banque d'investissement.

HSBC a affiché un ratio de fonds propres durs (CET 1) de 13,4%, en retrait de 0,2 point sur un an. L'établissement bancaire prévoit que cet indicateur va revenir dans sa fourchette d'objectif de moyen terme de 14% à 14,5% au premier semestre 2023.

HSBC a enregistré des provisions pour créances douteuses pour 1,075 milliard de dollars au troisième alors qu'elle avait enregistré un solde favorable de 561 millions un an auparavant. Cette évolution reflète la dégradation de l'immobilier commercial en Chine, l'inflation au Royaume-Uni et une incertitude économique élevée.

(AOF) - HSBC a dévoilé des résultats trimestriels en forte baisse et annoncé le départ de son très apprécié directeur financier, Ewen Stevenson. Entre juillet et septembre, le bénéfice imposable du groupe a chuté de 42% à 3,15 milliards de dollars (3,19 milliards d'euros). Sur cette période, la banque britannique a en effet enregistré une dépréciation de 2,4 milliards de dollars liée à la cession de son activité de banque de détail en France.

