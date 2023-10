Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC: profit avant impôt plus que doublé au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - HSBC publie au titre du troisième trimestre 2023 un profit avant impôt de 7,7 milliards de dollars, en augmentation de 4,5 milliards en comparaison annuelle, 'reflétant l'impact positif d'un environnement de taux d'intérêts plus élevés'.



Ce dernier a en effet soutenu les revenus d'intérêts nets du groupe bancaire britannique, permettant une croissance de 40% de ses revenus totaux à 16,2 milliards de dollars, tandis que ses dépenses opérationnelles n'ont augmenté que de 2% à huit milliards.



HSBC a approuvé un dividende trimestriel de 0,10 dollar par action et a l'intention d'initier sous peu de nouveaux rachats d'actions pour trois milliards de dollars, à achever vers la publication de ses résultats annuels 2023 prévus le 21 février prochain.





