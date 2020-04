Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : pénalisé par une dégradation d'analyste Cercle Finance • 09/04/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - HSBC se maintient à son équilibre et sous-performe donc le FTSE de Londres (+1,4%), freiné par des propos de Credit Suisse qui dégrade son opinion sur le titre à 'neutre' avec un nouvel objectif de cours de 515 pence. Dans sa note de recherche, le bureau d'études met en avant une surperformance d'environ 20 points de base de l'action par rapport aux valeurs de banques intérieures britanniques depuis le début de l'année. Le bureau d'études estime aussi que la prime de valorisation dont bénéficie le titre HSBC par rapport à son secteur 'peut faire face à des pressions, compte tenu de la forte exposition du groupe aux marchés émergents (50% des prêts)'.

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris +0.76% HSBC HLDG LSE -0.21%