HSBC: partenariat avec Visa pour développer l'app Zing

(CercleFinance.com) - Le géant bancaire britannique HSBC a annoncé mardi qu'il allait s'associer à l'américain Visa afin de développer Zing, sa nouvelle application de paiement international.



Aux termes du partenariat, Zing intégrera désormais Currencycloud, la solution de Visa permettant d'automatiser et de gérer l'exécution des opérations de change en offrant aux utilisateurs des taux compétitifs.



L'application sera également couplée à Tink, une autre technologie de Visa basée sur l'open banking, qui permet aux consommateurs d'initier des paiements directement à partir de leur compte bancaire en quelques clics.



Il est également prévu que les utilisateurs de Zing au Royaume-Uni puissent bénéficier des services associés à une carte Visa.



Lancée avec succès en Grande-Bretagne en janvier dernier, Zing permet à ses utilisateurs de détenir des fonds libellés en 10 devises, de les convertir en 30 monnaies internationales à destination de 200 pays.



HSBC dit maintenir vouloir étendre le développement de son application à d'autres marchés internationaux dans un futur proche.





