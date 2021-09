HSBC : nouvelle directrice de la gestion des risques

(CercleFinance.com) - HSBC annonce la nomination de Laurence Bogni-Bartholmé en tant que responsable de l'ensemble des fonctions de gestion des risques (Chief Risk Officer) et responsable des risques de crédits et de marchés (Head of Wholesale Credit et Market Risk) pour HSBC Continental Europe, à compter du 1er octobre.

Laurence Bogni-Bartholmé compte plus de trente ans d'expérience dans l'audit et la gestion des risques, et a notamment travaillé chez KPMG et chez Lowell.