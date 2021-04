Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : nouveau président du conseil pour HBCE Cercle Finance • 30/04/2021 à 14:55









(CercleFinance.com) - HSBC annonce que Jean Beunardeau est nommé président du conseil d'administration de HSBC Continental Europe (HBCE), succédant à Samir Assaf, qui prendra la présidence du conseil de HSBC Middle East BV (HMEH) et de HSBC Bank Middle East Limited (HBME). Jean Beunardeau a pris en janvier 2012 la direction générale de HSBC France, devenu récemment HSBC Continental Europe. La nomination de son successeur en tant que directeur général de HSBC Continental Europe sera annoncée prochainement.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE -0.21%