HSBC: nouveau directeur de la conformité pour l'UE

(CercleFinance.com) - HSBC annonce que Antoine Pfister, actuel directeur des affaires réglementaires pour l'Europe Continentale a pris le 1er octobre la Direction de la conformité, avec des responsabilités sur le périmètre de l'Union Européenne.



A ce titre, il rejoint 'les comités exécutifs de HSBC Europe Continentale et de EMEA Compliance.



HSBC précise qu'Antoine Pfister travaille chez HSBC depuis 30 ans. Il a été directeur des opérations de la banque commerciale d'entreprises puis, depuis janvier 2021, Directeur des affaires réglementaires pour l'Europe Continentale.





