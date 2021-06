Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : nomination du directeur général Continental Europe Cercle Finance • 09/06/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - HSBC annonce la nomination, à compter du 15 juillet, d'Andrew Wild -actuel directeur général délégué de HSBC Continental Europe et directeur de la banque d'entreprises pour l'Europe au sein de HSBC Bank- en tant que directeur général de HSBC Continental Europe. Andrew Wild succède à Jean Beunardeau qui a récemment accepté de prendre la présidence du Conseil d'Administration de HSBC Continental Europe après 9 années passées en tant que Directeur général de HSBC France, renommé HSBC Continental Europe fin 2020. Né en 1970, Andrew Wild est diplômé de la Business School de l'Université de Nottingham.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE -1.40%