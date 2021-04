Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : nomination dans la BFI de l'Europe continentale Cercle Finance • 26/04/2021 à 12:28









(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé lundi la nomination de Jean-Manuel Richier en tant que co-responsable de la division de banque de financement et d'investissement (BFI) de sa filiale HSBC Continental Europe, qui est basée à Paris. Agé de 56 ans, Richier - qui était depuis 2015 le directeur général de HSBC Bank en Suisse - avait rejoint HSBC en 2013 après des passages chez Citigroup, Goldman Sachs et JPMorgan. Il remplacera, à son nouveau poste, Hubert Preschez, parti rejoindre la banque d'affaires Messier & Associés la semaine passée. Le banquier est appelé à rejoindre le comité exécutif de HSBC Continental Europe, qui regroupe les activités d'une dizaine de succursales européennes de HSBC, dont la France, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et la Suède.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE +0.16%