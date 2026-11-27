HSBC a dégradé jeudi sa recommandation sur HP Inc d'"achat" à "conserver", avec un objectif de cours ramené de 33,40 à 29,40 USD, sur la base d'un multiple cours sur BPA (PE) cible de 10 fois son estimation de BPA ajusté, abaissée de 3,34 à 2,94 USD.
La banque britannique rappelle que le fabricant américain de matériel informatique et d'imprimantes a dévoilé, mardi soir, un BPA ajusté sous-jacent du 4e trimestre 2025-2026 supérieur d'environ 3% au consensus, mais inférieur de 3% à son estimation.
HSBC pointe aussi des perspectives sous-jacentes décevantes pour 2026-2027, le milieu de la fourchette des objectifs de BPA ajusté sous-jacent pour cet exercice étant ressorti inférieur de 4,7% au consensus et de 15% à ses propres estimations.
Mettant également en avant un résultat opérationnel décevant dans les PC et des marges sous-jacentes sous pression dans les imprimantes, HSBC indique réduire de 10 à 14% ses estimations de BPA ajusté sous-jacent pour les exercices 2026-2027 à 2028-2029.
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