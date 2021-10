Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : le titre avance sur un relèvement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 16:09









(CercleFinance.com) - L'action HSBC s'inscrit en vive hausse vendredi à la Bourse de Londres après que Bank of America a relevé sa recommandation sur le titre à 'acheter'. L'intermédiaire justifie son conseil acheteur en expliquant que les résultats du groupe bancaire britannique, tout comme ses rachats d'actions et ses dividendes, sont appelés à progresser. BofA met aussi en avant une valorisation attractive, avec un PER 2023 de 7x et un rendement du dividende de 8%, à comparer avec des moyennes historiques de 12,5x et 4,5%. L'action HSBC s'adjugeait plus de 2,2% vendredi à Londres suite à ces commentaires. HSBC doit publier ses résultats trimestriels le lundi 25 octobre.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE +1.80%