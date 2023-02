HSBC: le résultat de quatrième trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 09:42

(CercleFinance.com) - HSBC a fait état mardi d'un résultat de quatrième trimestre supérieur aux attentes, la banque britannique ayant bénéficié de la bonne tenue de ses activités de marchés et d'une baisse de ses coûts.



Son bénéfice imposable sur les trois derniers mois de l'année a presque doublé pour atteindre 5,2 milliards de dollars, contre 2,7 milliards au quatrième trimestre 2021.



Pour cette période, les analystes attendaient un profit avant impôts de l'ordre de 4,9 milliards de dollars.



Le produit net bancaire, exprimé en données publiées, a lui grimpé de 24% à 14,9 milliards de dollars, conformément au consensus, pour des dépenses opérationnelles en repli de 6% à 8,9 milliards.



Dans son communiqué, le groupe bancaire explique que la poursuite de son programme d'économies a plus que compensé la montée de ses investissements dans les technologies et la hausse des bonus versés à ses cadres.



Sur l'ensemble de l'exercice, son bénéfice imposable ressort en baisse, à 17,5 milliards de dollars contre 18,9 milliards un an plus tôt, notamment du faut d'une dépréciation de 2,4 milliards passée sur la cession de sa branche de banque de détail française.



Son dividende final va se monter à 0,23 dollar par action, ce qui porte à 0,32 dollar l'ensemble du dividende versé au titre de l'exercice 2022.



Pour 2023 et 2024, la banque dit viser un ratio de distribution de ses résultats en dividendes de 50%, affichant la volonté de revenir aux niveaux d'avant-Covid 'le plus tôt possible'.



Suite à cette publication de résultats, le titre HSBC coté à Londres reculait de 1,5% mardi matin, faisant moins bien qu'un indice FTSE 100 en recul de 0,2%.