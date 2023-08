HSBC: le point des analystes sur le titre information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 15:23

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur HSBC de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 710 à 615 pence.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que le titre du groupe bancaire a commencé à surperformer en octobre 2021, en raison de sa valorisation attractive et de son bon positionnement pour jouer la faiblesse du dollar.



Depuis, le cours de Bourse a bondi de 45% et les actionnaires ont empoché quelque 13% de capitalisation boursière sous forme de dividendes, fait valoir l'intermédiaire.



Alors que 72% des analystes couvrant la valeur sont aujourd'hui à l'achat et que le groupe dit anticiper un repli de son revenu net d'intérêts, UBS juge que le consensus de marché à horizon 2025 est désormais trop élevé, ce qui - en plus des inquiétudes entourant la croissance chinoise - le conduit à exclure toute poursuite de ce processus de revalorisation.



Jefferies réaffirme pour sa part sa recommandation 'achat' sur HSBC Holdings tout en remontant son objectif de cours de 930 à 1000 pence, voyant une opportunité dans la faiblesse récente du titre liée, selon lui, au regain d'inquiétudes à propos de la Chine.



Le broker augmente ses prévisions de bénéfices 2023-25 d'environ 6%, grâce à des revenus nets d'intérêts plus élevés (en grande partie en Asie hors Hong Kong), et se situe maintenant en moyenne 16% au-dessus des consensus pour 2023-25.



Jefferies se dit aussi 15 à 20% au-dessus des estimations du marché pour le rendement total du capital 2024-25, et son ROTE ajusté (net des gains au Canada) ressort en moyenne à 16% avec une action à 0,8 fois la valeur comptable tangible (TBV) 2024.