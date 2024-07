Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HSBC: le directeur financier promu directeur général information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé mercredi la nomination de son directeur financier Georges Elhedery au poste de directeur général, en remplacement de Noel Quinn, dont le départ avait été officialisé il y a trois mois.



Georges Elhedery, entré dans la banque en 2005 et passé par l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe, était directeur financier depuis 2003. Il prendra ses nouvelles fonctions le 2 septembre.



Sa promotion met fin à une recherche de candidats engagée à la fin du mois d'avril, lorsque le groupe avait annoncé le soudain départ de Noel Quinn, lui aussi un cadre maison, après cinq années à la direction générale.



Sir Mark Tucker, le président du conseil d'administration, met en avant le leadership témoigné par Georges Elhedery en matière de changement stratégique, de capacité à générer de la croissance, de simplification des structures et de réduction des coûts.



A la tête de la banque, il percevra gagnera un salaire de base de 1,38 million de livres par an, une allocation annuelle de 1,70 million ainsi qu'une indemnité retraite de 137.000 livres par an, sans compter sa rémunération variable.



En Bourse de Londres, l'action HSBC évoluait peu (-0,2%) mercredi matin suite à cette annonce.





