HSBC : le COO va prendre sa retraite

Cercle Finance • 09/12/2019 à 14:54









(CercleFinance.com) - HSBC indique en ce début de semaine que son directeur des opérations (COO, Chief operating officer), Andy Maguire, prendra sa retraite fin janvier 2020. John Hinshaw - un haut dirigeant de Hewlett Packard et Hewlett Packard Enterprise - rejoindra alors le groupe en tant que COO, dès le 10 décembre pour une période de transition. Il prendra officiellement ses fonctions en février 2020.

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris -0.08% HSBC HLDG LSE -0.19%