HSBC : lancement d'un fonds de capital-risque

(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé mercredi le lancement de HSBC Ventures, un nouveau fonds de capital-risque dédié aux startups et aux entreprises connaissant une croissance rapide. Le géant bancaire britannique précise que le fonds, domicilié aux Etats-Unis, a d'ores et déjà mis de côté une enveloppe de 100 million de dollars devant être allouée à des partenaires et clients spécialisés dans les technologies climatiques ('climatetech') ou oeuvrant en faveur d'une économie à zéro émission. Par la suite, HSBC Ventures dit vouloir nouer des partenariats avec des startups innovantes disposant déjà de solides sources de financement et souhaitant se développer à l'international.

