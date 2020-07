Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : lance une nouvelle division pour des services ESG Cercle Finance • 28/07/2020 à 12:06









(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé le lancement d'une nouvelle division au sein de son activité de banque de financement et d'investissement pour aider ses clients à faire la transition de leurs activités de manière durable. Le géant bancaire britannique a déclaré que la nouvelle unité environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) se concentrera sur la fourniture aux clients de conseils, de stratégies et d'idées de financement en matière d'ESG. La division travaillera avec des banquiers de différents secteurs, produits et zones géographiques pour évaluer les besoins des clients et fournir des solutions exploitables vers un monde post-Covid à zéro carbone, a déclaré HSBC. Il sera dirigé par Jonathan Drew, basé à Hong Kong, travaillant avec Farnam Bidgoli à Londres et Julie Bennett à New York. Ils seront soutenus par plusieurs centaines de personnes, a indiqué la banque.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris -1.64% HSBC HLDG LSE -1.30%