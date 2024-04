Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HSBC: la filiale argentine cédée au groupe Galicia information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé mardi la vente de sa filiale argentine au groupe Galicia pour un montant de 550 millions de dollars, poursuivant ainsi sa stratégie de retrait des marchés considérés comme les moins rentables.



HSBC Argentina - qui propose des services de banque, d'assurance et de gestion d'actifs - compte un réseau d'une centaine de succursales qui emploie quelque 3100 personnes.



L'entité revendique par ailleurs environ un million de clients.



Noel Quinn, le directeur général du géant financier, explique que cette opération s'inscrit dans le cadre de la volonté du groupe de se focaliser sur les pays présentant le plus d'opportunités.



Il ajoute que HSBC Argentina était une entité largement tournée vers l'économie domestique, avec peu de liens vis-à-vis des autres activités internationales, et que ses résultats, une fois convertis en dollars, étaient souvent synonymes d'une grande volatilité pour les comptes consolidés de la banque.



HSBC fait valoir que sa filiale avait accumulé, au fil des ans, des pertes sur devises de l'ordre de 4,9 milliards de dollars, notamment du fait de la dévaluation du peso argentin l'an dernier, tout en précisant que ce montant était déjà intégré dans son ratio de solvabilité 'CET1'.



L'opération, qui devrait être finalisée dans les 12 prochains mois après obtention des autorisations nécessaires, devrait néanmoins se solder par une perte avant impôts de l'ordre d'un milliard de dollars.



A la Bourse de Londres, l'action HSBC évoluait sans grand changement (+0,3%) dans le sillage de cette annonce.





Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE +0.54%