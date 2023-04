HSBC : la cession de ses activités de banque de détail en France menacée

AOF - EN SAVOIR PLUS

La transaction envisagée permettait à My Money Group d'acquérir un réseau bancaire comprenant en juin 2021, 244 points de vente physiques et environ 800 000 clients en France.

La cession devait se faire au prix symbolique de 1 euro. Étant donné que cette cession est devenue moins certaine, la banque britannique a procédé à une reprise de 2 milliards d'euros de la dépréciation précédemment comptabilisée dans le cadre de cette transaction. Cette dernière intervenait dans le cadre du pivot de HSBC vers l'Asie, qui s'est fait au détriment de l'Europe et des Etats-Unis.

En Bourse, son action gagne plus de 3% à 585,10 pence, soutenue par les bons résultats des banques américaines.

(AOF) - L’acquisition de la banque de détail d’HSBC en France par My Money Group (Cerberus) pourrait être remise en cause, a prévenu la banque britannique. Le protocole d’accord en vue de cette opération avait été signé en juin 2021, complété par un accord-cadre en novembre 2021. Depuis, les taux d’intérêt ont fortement progressé, augmentant significativement le montant de fonds propres requis réglementairement par l’acquéreur.

