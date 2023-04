Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC: la cession de la banque de détail en France menacée information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 16:39









(CercleFinance.com) - HSBC a laissé entendre vendredi que la cession de ses activités de banque de détail en France était menacée du fait des difficultés rencontrées par My Money Group, l'acquéreur potentiel, à financer le projet.



Dans un communiqué, le groupe bancaire explique que la brusque remontée des taux d'intérêt depuis la signature du protocole d'accord, en 2021, a eu pour effet de significativement renchérir le coût de l'opération du point de vue de l'acheteur.



Dans ces conditions, HSBC indique avoir décidé ne plus classer sa filiale française de banque de détail en tant qu'actif disponible à la vente, comme c'était le cas depuis 2022.



La cession des activités de banque de détail en France devait initialement être finalisée dans le courant du second semestre 2023.



Si l'opération ne devait pas aboutir avant le 31 mai 2024, le protocole d'accord deviendrait automatiquement caduc, même si sa date limite de finalisation pourrait être repoussée au 30 novembre 2024 'sous certaines circonstances'.



A la Bourse de Londres, l'action HSBC grimpait de plus de 3%, signant l'unde plus fortes hausses de l'indice FTSE 100, dans le sillage des bons résultats publiés par les grandes banques américaines, JPMorgan en tête.





Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE +3.08%