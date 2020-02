Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : Jean Pierre Mustier pourrait prendre la direction Cercle Finance • 21/02/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Jean Pierre Mustier, qui est actuellement le Directeur général d'Unicrédit serait l'un des candidats pour prendre la direction de HSBC indique Bloomberg. La banque est actuellement dirigée par intérim par Noël Quinn qui est également prétendant au poste de Directeur général de façon permanente souligne ce matin Aurel BGC. Le conseil d'administration de HSBC serait toujours en discussion pour désigner son nouveau patron. Rappelons que HSBC a annoncé un bénéfice net divisé par deux (-53%) à six milliards de dollars pour l'année 2019, malgré un profit avant impôt ajusté en hausse de 5% à 22,2 milliards. Le groupe a également annoncé une restructuration importante, qui va conduire la banque à passer une charge de 7,3 milliards de dollars. HSBC pourrait supprimer jusqu'à 35.000 emplois en trois ans.

Valeurs associées HSBC HLDG Euronext Paris +0.04% HSBC HLDG LSE +0.22%