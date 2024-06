Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HSBC: investit dans la gestion de patrimoine en Chine information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - HSBC China, une filiale détenue à 100 % par HSBC Holdings, a finalisé l'acquisition du portefeuille de gestion de patrimoine de détail de Citi en Chine continentale.



Le portefeuille d'actifs d'investissement et de dépôts, ainsi que les clients de gestion de patrimoine associés, couvrant 11 grandes villes de Chine continentale, ont été intégrés aux opérations de gestion de patrimoine et de banque de détail (' WPB ') de HSBC China.



Les investissements de HSBC dans la gestion de patrimoine en Chine couvrent la gestion de patrimoine de détail, la banque privée, l'assurance, la gestion d'actifs et la fintech.



Au premier trimestre de 2024, HSBC en Chine continentale a enregistré une augmentation de près du double des nouveaux actifs investis nets (NNIA) d'une année sur l'autre, contribuant à une croissance de 33 % d'une année sur l'autre des NNIA en Asie, atteignant 19 milliards USD.







Valeurs associées HSBC HLDG 686.85 GBX LSE +1.37%