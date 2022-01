Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC: investit 100M$ dans 'Breakthrough Energy Catalyst' information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 11:19









(CercleFinance.com) - HSBC annonce un investissement de 100 millions de dollars en tant que partenaire clé du programme 'Breakthrough Energy Catalyst' dont l'objectif est de mobiliser des capitaux privés-publics pour accélérer le développement de technologies propres et atteindre zéro émission nette d'ici 2050.



Ce programme est une initiative du réseau Breakthrough Energy fondé par Bill Gates, qui est conçu pour soutenir la décarbonation des secteurs à forte intensité de carbone via des investissements dans quatre technologies: la capture du carbone dans l'air, l'hydrogène propre, le stockage d'énergie de longue durée et le carburant d'aviation durable.



Outre son investissement de 100 millions de dollars, HSBC rejoindra le conseil de direction de Breakthrough Energy Catalyst.





Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE -0.16%