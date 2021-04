Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : hausse de 82% du résultat net au 1er trimestre Cercle Finance • 27/04/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - HSBC grappille 1% à Londres, après la publication d'un bénéfice ajusté avant impôts plus que doublé (+109%) au titre des trois premiers mois de 2021, à 6,4 milliards de dollars, et d'un résultat net en hausse de 82% à 4,6 milliards. Le chiffre d'affaires s'est contracté de 5% à 13 milliards de dollars, continuant de refléter la faiblesse des taux d'intérêts, mais le géant bancaire britannique a profité de reprises de provisions pour pertes sur crédit avec l'amélioration des perspectives économiques. Avec une 'confiance croissante dans ses plans de croissance du chiffre d'affaires', HSBC fait part de son intention d'examiner s'il doit annoncer un acompte sur dividende à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels en août prochain.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE +1.70%