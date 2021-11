Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC : gagne 1%, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - HSBC gagne un peu plus de 1% à Londres, porté par une analyse de UBS qui réitère sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 485 à 500 pence, nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 13% pour l'action de l'établissement financier britannique. 'Nous pensons que HSBC offre des rendements du capital valorisés de manière attractive, un levier aux taux et une croissance à plus long terme, amplifiés par l'objectif de maintenir les coûts globalement inchangés à l'avenir', explique le broker.

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris 0.00% HSBC HLDG LSE +1.21%