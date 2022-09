HSBC: élimine le charbon de ses participations cotées information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 11:16

(CercleFinance.com) - HSBC Asset Management (HSBC AM) fait part de sa politique d'élimination progressive de l'énergie au charbon et de l'extraction de charbon thermique de ses participations cotées.



'HSBC Asset Management travaillera activement avec les conseils d'administration des entreprises pour soutenir l'abandon du charbon thermique sur les marchés de l'UE et de l'OCDE d'ici 2030, et dans le monde d'ici 2040', fait savoir la société.



Les entreprises qui ne présentent pas de plans crédibles pour abandonner le charbon thermique dans les délais perdront le soutien de HSBC AM, notamment en votant contre les présidents d'entreprise lors des assemblées générales ou, à terme, en plongeant.



HSBC AM précise que cette politique s'inscrit dans le cadre de l'initiative Net Zero Asset Managers dont il est signataire.