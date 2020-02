HSBC dévoile une importante réorganisation

(AOF) - HSBC a dévoilé une vaste restructuration, qui passera notamment par la suppression de 35 000 postes. Le groupe va réduire la voilure dans la banque de financement et d'investissement en Europe et au Royaume-Uni, avec des actifs pondérés des risques, qui seront abaissés d'environ 35 milliards d'euros d'ici 2022. Aux Etats-Unis, HSBC compte réduire ses coûts de 10% à 15%. Dans la banque de détail, elle se concentrera sur la clientèle internationale et la gestion de fortune.

La banque prévoit de fermer 30% de ses agences dans le pays. Les actifs pondérés des risques seront réduits d'environ 45% à 5 milliards de dollars dans la banque de financement et d'investissement via notamment le rapatriement des activités obligataires à Londres.

Au niveau global, HSBC effectue un pivot de son activité de banque de financement et d'investissement vers l'Asie.

Elle va par ailleurs fusionner ses activités de banque de détail avec sa banque privée.

Aucun détail n'a été fourni sur la cession de la banque de détail en France. HSBC a indiqué qu'elle ferait le point le moment venu.

Au total, la banque britannique prévoit une réduction brute de 100 milliards de dollars d'actifs pondérés des risques. Ils seront cependant réalloués aux activités les plus performantes.

Le plan stratégique de la banque britannique prévoit une baisse des coûts de 4,5 milliards de dollars à un maximum de 33,1 milliards en données ajustées.

Il se traduira par des coûts de restructuration d'environ 6 milliards de dollars et des coûts de cession d'actifs d'environ 1,2 milliard de dollars au cours de la période allant jusqu'à 2022, la majorité des coûts de restructuration étant encourus en 2020 et 2021.

Ces coûts entrainent une suspension des rachats d'actions en 2020 et 2021.

Ce plan doit lui permettre d'afficher une rentabilité des fonds propres compris entre 10% et 12% en 2022 contre 8,4% en 2019. Ce n'est pas un plafond a précisé le Directeur général, Noël Quinn, lors d'une conférence téléphonique.

La banque vise par ailleurs un ratio de fonds propres durs entre 14% et 15%, précisant qu'elle devrait être dans le haut de la fourchette d'ici la fin de 2021. Il s'élevait à 14,7% au 31 décembre 2019.

Enfin, HSBC compte nommer un Directeur général permanent dans les 6 à 12 prochains mois.

En 2019, les revenus ajustés ont augmenté de 6% à 55,4 milliards de dollars pour un bénéfice imposable en progression de 5% à 22,2 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Finance - Banques

La vie est dure pour les banques européennes ! Ces dernières sont d'abord soumises à une régulation très stricte, qui leur impose des contraintes de fonds propres et de liquidités (Bâle III). Les banques américaines, qui n'ont pas ces contraintes, génèrent des marges supérieures et dominent le créneau lucratif de la banque d'investissement. De plus les taux d'intérêt bas ou nuls pèsent sur la rentabilité. A cela s'ajoute la concurrence de la Fin Tech et des Gafa. D'ailleurs les grands établissements rachètent des fintechs pour contrer cette menace technologique. Mais la lutte contre Facebook ou Google, qui offrent des services gratuits en se rémunérant sur l'exploitation des données de paiement, s'annonce très complexe.