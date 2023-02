HSBC dépasse les attentes au quatrième trimestre, mais perspectives prudentes

AOF - EN SAVOIR PLUS

HSBC a affiché un ratio de fonds propres durs (CET 1) de 14,2%, en amélioration de 80 points de base sur un an. L'établissement bancaire prévoit que cet indicateur évolue entre 14% à 14,5% à moyen terme.

HSBC a enregistré des provisions pour créances douteuses pour 1,4 milliard de dollars entre octobre et décembre contre 482 millions un an auparavant. Cette évolution reflète principalement la dégradation de l'immobilier commercial en Chine.

(AOF) - HSBC a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et des prévisions de revenus d’intérêt jugés trop prudents par les analystes. Au quatrième trimestre, le bénéfice imposable du groupe a bondi de 95% à 5,2 milliards de dollars (4,9 milliards d'euros). En données ajustées, cet indicateur servant de référence aux analystes a augmenté de 92% à 6,84 milliards de dollars, soit 7% de mieux que les attentes.

